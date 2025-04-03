Інтерфакс-Україна

Події

15:19 03.04.2025

Французька компанія "Alta Ares" перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам

2 хв читати

Французька компанія "Alta Ares" стала переможцем хакатону НАТО, метою якого був пошук ефективних рішень для допомоги Україні у протидії КАБам, повідомило Міністерство оборони України.

"У Польщі на базі JATEC завершився 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений пошуку ефективних рішень для протидії плануючим та керованим авіабомбам (КАБ) – одній з найбільших загроз сучасної війни (…) Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку "Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Як зазначається, рішення використовує алгоритми штучного інтелекту для раннього виявлення, швидкої ідентифікації та підтримки прийняття рішень у режимі реального часу.

Друге місце посіла компанія Tytan Technologies GmbH з Німеччини за комплексне високотехнологічне рішення перехоплення повітряних цілей. На третьому місці – французька команда ATREYD за інноваційний підхід у виявленні та прогнозуванні траєкторії руху повітряних цілей та методу їх перехоплення з використанням рою інтерцепторів контейнерного базування.

Загалом хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу, за результатами відбору, потрапило 13 з них.

Для подальшого розвитку відібраних рішень будуть залучені експертні установи НАТО, які також проаналізують запропоновані технології. Наступним кроком їх протестують та перевірять у бойовому використанні для підтвердження чи спростування заявлених можливостей. А фінальним результатом досліджень має стати передача рішень Україні для можливості подальшого укладання контрактів з компаніями, що доведуть ефективність своїх виробів та технологій.

Захід був організований Інноваційним хабом НАТО та Спільним центром НАТО-Україна JATEC. Як зазначається, цього року до участі в хакатоні вперше допустили українських інноваторів, розробників та науковців. Раніше участь в NATO Innovation Challenge могли брати участь представники виключно держав-членів Альянсу. Українська команда із проєктом РЕБ отримала окремий приз.

Теги: #нато #каби #хакатон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 03.04.2025
Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

13:14 03.04.2025
Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

12:26 03.04.2025
Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

20:07 02.04.2025
Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

17:37 31.03.2025
Через масовану бомбову атаку Куп’янська поранено трьох мирних мешканців

Через масовану бомбову атаку Куп’янська поранено трьох мирних мешканців

10:46 02.02.2025
За тиждень росіяни випустили проти України майже 50 ракет і 760 КАБів – Зеленський

За тиждень росіяни випустили проти України майже 50 ракет і 760 КАБів – Зеленський

10:49 22.12.2024
Росіяни вдарили по Покровську КАБами та дронами

Росіяни вдарили по Покровську КАБами та дронами

11:31 09.12.2024
Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні 500 КАБів, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет

Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні 500 КАБів, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет

11:17 01.12.2024
Зеленський: За тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБ, 660 дронів і близько 120 ракет

Зеленський: За тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБ, 660 дронів і близько 120 ракет

11:15 24.11.2024
Росіяни вдарили КАБами по Богодухівському району Харківської області - ОВА

Росіяни вдарили КАБами по Богодухівському району Харківської області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

ОСТАННЄ

З ТОТ вдалося повернути доньку та дружину українського військового

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

Клієнти "Укрнафти" за 2 міс. задонатили на потреби 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" 22 млн грн

Міносвіти: 6 нових осередків "Школи супергероїв" відкриють у 2025 р.

Освітній омбудсмен пропонує дозволити школам упродовж 2 років самостійно обирати підходи до оцінювання результатів навчання

На окупованих РФ територіях проживають 1,6 млн українських дітей

Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Одеські поліцейські затримали іноземця за вербування українок для сексуальної експлуатації за кордоном

У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА