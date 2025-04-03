Інтерфакс-Україна

Події

15:26 03.04.2025

Міносвіти: 6 нових осередків "Школи супергероїв" відкриють у 2025 р.

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Міносвіти: 6 нових осередків "Школи супергероїв" відкриють у 2025 р.
Фото: МОН

У 2025 році осередки державної установи "Школа супергероїв" з’являться в ще шести освітніх просторах у Луцьку, Чернігові, Чернівцях, Черкасах, Мукачеві та Тернополі, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Перші три освітні простори (у Чернігові, Черкасах та Луцьку) планують відкрити цьогоріч у липні. Поки тривають ремонтні роботи, учителі "Школи Супергероїв" уже розпочали знайомство з маленькими пацієнтами лікарень, а заняття проводять у палатах", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що у Чернігівській обласній дитячій лікарні вже повністю сформовано команду освітнього осередку: тут працюють учитель початкових класів та методист, вихователь і практичний психолог та 6 вчителів-предметників.

Також у Черкасах освітній простір "Школи супергероїв" працюватиме одразу у двох лікарень — Черкаській обласній та Клінічному центрі онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги. 

Крім того, у Луцьку відкриють перший освітній простір у регіоні — у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства та дитинства.

На сьогодні в Україні відкрито 17 освітніх просторів школи у 13 містах. З них 6 — у Кривому Розі, Одесі, Вінниці, Львові, Полтаві та Рівному — запрацювали у 2024 році.

Теги: #школа_супергероїв

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