Інтерфакс-Україна

Події

15:02 03.04.2025

Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

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Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Під час робочого візиту в Чернігівській області президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад регіону.

"Обговорили безпекову ситуацію в області, підтримку підприємців та реалізацію програм підтримки бізнесу, безкоштовне харчування учнів, збільшення закупівель шкільних автобусів, будівництво укриттів у школах і дитячих садках, а також зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки", - повідомив президент у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував усім керівникам, громадянам України, жителям регіону за те, що зберегли Чернігівщину.

Теги: #тергромади #чернігівська_область #зеленський

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