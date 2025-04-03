Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Під час робочого візиту в Чернігівській області президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад регіону.

"Обговорили безпекову ситуацію в області, підтримку підприємців та реалізацію програм підтримки бізнесу, безкоштовне харчування учнів, збільшення закупівель шкільних автобусів, будівництво укриттів у школах і дитячих садках, а також зусилля України для встановлення справедливого та стійкого миру й отримання надійних гарантій безпеки", - повідомив президент у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував усім керівникам, громадянам України, жителям регіону за те, що зберегли Чернігівщину.