В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

Невеликий дощ очікується у четвер, 3 квітня, у Вінницькій, Житомирській, Київській, у більшості західних областей та на південному сході України, а вдень і на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується північний та північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві вночі у четвер невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві 3 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 25,0° тепла в 1990р., а найнижча – на позначці 10,4° морозу в 1931р.

У п'ятницю, 4 квітня, в Україні переважно без опадів, лише в Криму та Приазов'ї місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, у західних та північних областях 1-6° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

В Києві у п'ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18°.