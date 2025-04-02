В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

Шість нових рапортів стали доступні у новій версії мобільного застосунку Армія+, вони стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у середу.

"Серед нових рапортів: звільнення через утримання трьох дітей до 18 років; звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини; звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю; звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю; звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю; звільнення за станом здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Рапорти подаються за кілька хвилин, мають інформаційні довідки, які дають поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.

"Рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Із новими загальна кількість їхніх типів становить 26. За цей час було повністю опрацьовано 330 тис рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%).

Сам застосунок можна завантажити з App Store чи Play Market.