Інтерфакс-Україна

Події

10:26 02.04.2025

В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

2 хв читати
В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

Шість нових рапортів стали доступні у новій версії мобільного застосунку Армія+, вони стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у середу.

"Серед нових рапортів: звільнення через утримання трьох дітей до 18 років; звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини; звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю; звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю; звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю; звільнення за станом здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Рапорти подаються за кілька хвилин, мають інформаційні довідки, які дають поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.

"Рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Із новими загальна кількість їхніх типів становить 26. За цей час було повністю опрацьовано 330 тис рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%).

Сам застосунок можна завантажити з App Store чи Play Market.

Теги: #армія_плюс #рапорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 21.03.2025
В Армія+ запустилося опитування про ставлення до військової служби - Міноборони

В Армія+ запустилося опитування про ставлення до військової служби - Міноборони

17:41 27.02.2025
Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

13:54 07.02.2025
У застосунку "Армія+" запрацював звіт про ураження ворожих об'єктів

У застосунку "Армія+" запрацював звіт про ураження ворожих об'єктів

11:52 20.01.2025
"Нова пошта" долучилася до програми "Плюси" в застосунку "Армія+"

"Нова пошта" долучилася до програми "Плюси" в застосунку "Армія+"

19:33 17.01.2025
У застосунку "Армія+" з'явилися рапорти на прийом і здавання посади

У застосунку "Армія+" з'явилися рапорти на прийом і здавання посади

18:37 02.01.2025
В "Армія+" запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз

В "Армія+" запустили курс із безпеки в інтернеті для захисту військових від цифрових загроз

14:41 24.12.2024
У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров

У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров

18:11 18.12.2024
В "Армія+" з'явився рапорт на повернення з СЗЧ - Міноборони

В "Армія+" з'явився рапорт на повернення з СЗЧ - Міноборони

18:11 16.12.2024
Міноборони працює над можливістю переведень за званнями для військових і повернення з СЗЧ через "Армія+" - Черногоренко

Міноборони працює над можливістю переведень за званнями для військових і повернення з СЗЧ через "Армія+" - Черногоренко

17:04 10.12.2024
Через "Армія+" військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку - Міноборони

Через "Армія+" військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку - Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

ОСТАННЄ

Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

У Львові п'ятеро дітей госпіталізовано з кишковими інфекціями

Кабмін врегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги

У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопа

Уночі збито 41 з 74 ворожих БпЛА, 20 дронів-імітаторів локаційно втрачено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА