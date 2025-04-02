У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

У Харкові рятувальники ліквідували спровоковані нічною масованою атакою російських безпілотників пожежі на території двох приватних підприємств.

"У ліквідації вогню брали участь 89 рятувальників та 29 од. техніки ДСНС, кінологічний та піротехнічний розрахунки. Від комунальних служб міста було залучено 19 од. техніки та 49 працівників", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загальна площа пожеж становила 1870 кв. м.