Інтерфакс-Україна

Події

09:41 02.04.2025

У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

1 хв читати

У Харкові рятувальники ліквідували спровоковані нічною масованою атакою російських безпілотників пожежі на території двох приватних підприємств.

"У ліквідації вогню брали участь 89 рятувальників та 29 од. техніки ДСНС, кінологічний та піротехнічний розрахунки. Від комунальних служб міста було залучено 19 од. техніки та 49 працівників", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загальна площа пожеж становила 1870 кв. м.

Теги: #харків #атака_бпла_рф #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 02.04.2025
Уночі збито 41 з 74 ворожих БпЛА, 20 дронів-імітаторів локаційно втрачено

Уночі збито 41 з 74 ворожих БпЛА, 20 дронів-імітаторів локаційно втрачено

04:04 02.04.2025
Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

02:14 02.04.2025
Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

01:40 02.04.2025
Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

01:31 02.04.2025
Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

01:15 02.04.2025
Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

01:05 02.04.2025
У Харкові пролунало півтора десятки вибухів, загроза ворожих ударів зберігається – Синєгубов

У Харкові пролунало півтора десятки вибухів, загроза ворожих ударів зберігається – Синєгубов

00:55 02.04.2025
Півтора десятки вибухів у Харкові, загроза нових ударів зберігається - Синєгубов

Півтора десятки вибухів у Харкові, загроза нових ударів зберігається - Синєгубов

00:45 02.04.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

17:04 31.03.2025
У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

ОСТАННЄ

Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

В "Армія+" з’явилися шість нових рапортів на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

У Львові п'ятеро дітей госпіталізовано з кишковими інфекціями

Кабмін врегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні потяги до Чопа

Кількість жертв пожеж у Південній Кореї перевищила 30 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА