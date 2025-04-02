Інтерфакс-Україна

Події

09:07 02.04.2025

ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі

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ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала низку великих автовиробників і Європейську асоціацію виробників автомобілів (ACEA) на суму близько 458 млн євро за участь у картелі, пов'язаному з утилізацією машин.

Регулятор виявив, що компанії та ACEA понад 15 років укладали антиконкурентні угоди і брали участь у скоординованих діях у цій галузі. Зокрема, учасники картелю домовлялися не здійснювати виплати на адресу утилізаторів і не вказувати інформацію про те, яка частина автомобіля придатна для переробки.

ЄК оштрафувала Stellantis, Ford Motor, Bayerische Motoren Werke AG, Mitsubishi, Honda, Hyundai/Kia, Jaguar Land Rover/Tata, Mazda, Opel, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, а також Renault/Nissan, які виплатять найбільший штраф - 81 млн євро.

Mercedes-Benz, яка також входила до картелю, але надала інформацію про нього регулятору, уникла штрафу.

Тим часом британське Управління із захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) за підсумками аналогічного розслідування оштрафувало групу автовиробників і дві галузеві асоціації на загальну суму 77,68 млн фунтів стерлінгів ($99,5 млн).

Теги: #штрафи #автовиробники #єк

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