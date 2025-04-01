Президент України і глава МЗС Литви обговорили налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Кястутісом Будрісом обговорив продовження оборонної та безпекової підтримки України.

"Зокрема, ішлося про налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав", - повідомила пресслужба президента України.

Зеленський і Будріс також обговорили посилення санкцій ЄС проти Росії, щоб примусити державу-агресорку закінчити війну.

Президент відзначив підтримку України з боку Литви на євроінтеграційному шляху. Обидві держави мають спільне бачення щодо нагальності відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів цьогоріч.

Зеленський подякував за допомогу з боку Литви, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування воїнів.

"Ми дякуємо вашому народові, президенту Гітанасу Наусєді, усій вашій команді. Ваш народ продемонстрував значну підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення", – зазначив Зеленський.