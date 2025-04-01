Троє цивільних, серед них – підліток, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Нікополя

В Нікополі (Дніпропетровська обл.) внаслідок ворожого обстрілу з артилерії та БпЛА постраждали троє цивільних, серед них – дитина, розпочато розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 1 квітня 2025 року російські військові атакували м. Нікополь з артилерії та БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждали 14-річний хлопчик та дві жінки, віком 37 і 65 років. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, торгівельні кіоски, гаражі, автівки та лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у вівторок у телеграмі.