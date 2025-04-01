Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вихователям дитсадків набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату вихователям закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 3 лютого і станом на 1 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Звертаємося до президента України, Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України! Ми, громадяни України, педагоги, батьки та всі небайдужі, звертаємося з вимогою підвищити заробітну плату вихователям закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів, адже поточний рівень оплати їхньої праці є неприйнятним і не дозволяє забезпечувати гідні умови життя", - йдеться у тексті петиції.

Відзначається, що на сьогодні вихователь дитячого садка 12-го тарифного розряду отримує близько 7 тис. грн на місяць, і заявники вимагають підвищення заробітної плати вихователям до рівня не менше 15 тис. грн (з подальшим переглядом залежно від рівня інфляції).

Як повідомлялося, згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

26 березня петиція на сайті Кабміну із закликом запровадити субвенцію для доплат працівникам дошкільної, позашкільної і професійної освіти по аналогії з вчительською доплатою набрала необхідну для розгляду кількість голосів.