Ідентифіковано трьох російських військових, які під час окупації Харківщини незаконно позбавили волі ветерана АТО – прокуратура

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифікували трьох військових РФ, які під час окупації Ізюмського району незаконно утримували колишнього учасника АТО.

"Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року)... Вирішується питання щодо оголошення трьох підозрюваних у розшук", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, під час окупації с. Іванчуківка троє російських військовослужбовців за вказівкою вищого керівництва влаштували "полювання" на ветеранів АТО. 11 квітня 2022 року вони зі зброєю увірвались до будинку, де проживав 57-річний мирний мешканець, який був учасником АТО.

Окупанти почали обшук і наказали чоловікові віддати вогнепальну зброю та символіку України. Той відповів, що у нього нічого немає. Під психологічним тиском він був зушений відкопати з землі військову форму та віддати окупантам. Після цього вони увезли ветерана АТО у невідомому напрямку. Згодом було встановлено, що він перебував у полоні на території РФ.

У 2023 році Росія повернула Україні тіла загиблих (померлих) оборонців України та цивільних осіб з території Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, серед яких було тіло потерпілого.

Один з очевидців – теж ветеран АТО – розповів, що окупанти шукали у селі проукраїнськи налаштованих мешканців. Розуміючи, що його життю загрожує небезпека, він сховався у лісі, де переховувався у землянках до деокупації ЗСУ.

Слідство триває. Встановлюються інші потерпілі та російські військові, які причетні до знущань над громадянами України. Крім того, триває ідентифікація безпосередніх кураторів, які віддавали накази на вчинення цього злочину.