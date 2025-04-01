Інтерфакс-Україна

Події

17:22 01.04.2025

Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України

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Пропагандист з пулу Медведчука Молчанов затриманий у Польщі та переданий до України
Фото: https://ssu.gov.ua

Українські правоохоронці разом з польськими колегами провели багатоходову міжнародну спецоперацію та затримали російського агента, який працював проти України в інформаційній сфері, повідомляється на сайті Служби безпеки України у вівторок.

"Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО. Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука", - повідомляється на сайті СБУ без уточнення прізвища затриманого.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про політолога Кирила Молчанова, 1987 р.н., який раніше часто брав участь в ефірах телеканалів екснардепа Віктора Медведчука, виступав на підтримку зараз забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. У 2022 році він виїхав до росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні", - повідомили в СБУ.

Також повідомляється, що на території ЄС він організовував вуличні акції в інтересах РФ, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

"Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно репостив чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони", - йдеться в повідомленні.

Затриманому попідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність), триває розслідування.

Теги: #пропагандист #молчанов #сбу #затримання

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