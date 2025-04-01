Інтерфакс-Україна

Події

16:41 01.04.2025

Ветерани війни щокварталу отримуватимуть 1,5 тис. грн в "Дії" на заняття спортом

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Ветерани війни щокварталу отримуватимуть 1,5 тис. грн в "Дії" на заняття спортом

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають код платника податків і підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі, будуть отримувати по 1,5 тис. грн щокварталу на заняття спортом через застосунок "Дія".

"Займайтеся в спортзалі, басейні чи секціях з допомогою від держави. Оформлюйте 1 500 грн щоквартально через "Дію" та підтримуйте свою фізичну форму, знімайте стрес і знаходьте однодумців", - повідомив застосунок у Телеграм-каналі у вівторок.

Заявки можна подавати до 20 квітня, а кошти надійдуть упродовж шести робочих днів.

Проєкт реалізували Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Теги: #спорт #ветерани #дія

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