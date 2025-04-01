Інтерфакс-Україна

Події

15:41 01.04.2025

В МЗС України підтвердили інформацію про ДТП із українцями в Австрії, 4 громадян загинули

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Поблизу Шайблінгкірхена (Австрія) сталася ДТП, за даними поліції, загинули четверо громадян України, ще 4 особи отримали тяжкі травми, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Близько 7 ранку 1 квітня поблизу Шайблінгкірхена, Австрія, сталася ДТП. Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. Консул України одразу прибув на місце пригоди. За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще 4 особи отримали тяжкі травми", - повідомили у пресслужбі МЗС.

Зазначається, що у вантажівці перебували двоє громадян Іспанії, які також зазнали травм.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", - додали у пресслужбі МЗС.

Раніше видання Die Zeit з посиланням на австрійську поліцію повідомило, що чотири жінки загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки в Австрії у вівторок, водій мікроавтобуса і ще три жінки отримали серйозні поранення, всі пасажири мікроавтобуса були з України.

Теги: #австрія #дтп #мзс_україни

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