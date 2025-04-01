Майже 3 тис працівників КМДА пройшли обов’язкову військову підготовку – мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4382

Підготовка працівників комунальних підприємств Києва до національного спротиву та цивільного захисту є обов’язковою з 2024 року, її також пройшли майже 3 тис працівників Київської міської державної адміністрації, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В 2024-му започаткували обов’язкову планову підготовку працівників КМДА та комунальних підприємств на 5-денних курсах. Заняття проводяться за 2 напрямами. Перший — для заброньованих військовозобов'язаних працівників. Всі вони мають бути готові за потреби стати на захист столиці. Другий — для працівників, які можуть надати практичну допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій. Акцент — на підготовці з цивільного захисту. Їх готують надавати домедичну та психологічну допомогу, організувати дії мешканців під час обстрілів, провести евакуацію", - написав Кличко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що Київ має досвід організації такої підготовки. "Центр підготовки КО "Муніципальна охорона" має необхідну базу — навчальний полігон та 3 об’єкти для проведення занять на правому та лівому берегах Дніпра. Достатня кількість підготовлених інструкторів, чимало з яких нещодавно звільнилися з лав ЗСУ", - розповів мер.

За його словами, минулого року підготували близько 20 тис мешканців. Із них майже 3 тис — працівники КМДА. Фінансування здійснюється за рахунок міської цільової програми "Захисники та захисниці Києва".