Інтерфакс-Україна

Події

13:50 01.04.2025

Припинено діяльність групи телешахраїв, які займалися "дистанційним цілительством" - прокуратура

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Припинено діяльність групи телешахраїв, які займалися "дистанційним цілительством" - прокуратура

Слідчі Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області за оперативного супроводу облуправління протидії кіберзлочинам та за процесуального керівництва облпрокуратури затримали групу з трьох осіб, які ошукали важкохворих людей і їхніх родичів майже на 3 млн грн

"Трьом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, групу створив безробітний 56-річний харківʼянин. До групи входили також 59-річний чоловік та 49-річна жінка (обидва теж з Харкова).

Втрьох вони робили "бізнес" на довірливих людях. Зокрема члени групи організували надання послуг з "дистанційного цілительства" через популярну телепередачу. Безпосередньо в етері були інші учасники (наразі правоохоронці їх встановлюють), які представлялись "ясновидцями" під вигаданими іменами ("Міра", "Марго", "Надія", "Азарія", "Стефанія", "Асія"" тощо).

Вони переконували співрозмовників перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів з лікування та зняття порчі", обіцяючи чудесні результати та "зцілення".

Отримані таким чином гроші члени групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

У підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та $6,5 тис.. На вилучені кошти накладено арешт.

Трьох підозрюваних взято під варту на 60 днів. Організатору групи суд визначив розмір застави у сумі 908 400 грн, його спільникам – 454 200 грн.

Слідство триває. Встановлюється повне коло фігурантів та потерпілих серед громадян України та Європи.

Теги: #шахрайство #прокуратура

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