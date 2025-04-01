Інтерфакс-Україна

Події

12:00 01.04.2025

Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

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Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна налаштована працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про корисні копалини для підписання, заявив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я підтверджую, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони", - сказав Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом в Києві у вівторок.

Сибіга наголосив, що українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду, і зараз Київ отримав "пропозицію на розвиток, і, відповідно, новий текст угоди".

"У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Підтверджую, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій", - повідомив очільник МЗС.

Він також запевнив, що українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав національним інтересам як США, так і України.

За словами міністра, Україна вважає, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність великого американського бізнесу, - це також внесок у безпеку інфраструктури в Україні.

"Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", - наголосив він.

Теги: #корисні_копалини #сибіга #мзс

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