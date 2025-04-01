Інтерфакс-Україна

Події

11:14 01.04.2025

ДБР викрило схему з переведення військовослужбовців до тилових підрозділів

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ДБР викрило схему з переведення військовослужбовців до тилових підрозділів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом організаторам протиправної схеми, які за гроші переводили військовослужбовців з передової до частин, що не задіяні в активних бойових діях.

Серед учасників оборудки колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ, інформує ДБР в телеграмі у вівторок.

У середньому "такса" становила 8 тис. доларів США. Заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте, завдяки ретельній роботі правоохоронців, їхні дії вдалося повністю задокументувати.

Всім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР повідомило про підозру (ч. 1 ст. 369-2 КК України) чотирьом військовослужбовцям, які за гроші скористались цією схемою та "вирішили питання" про переведення до тилових військових частин.

Загалом, у ході досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють понад 150 фактів можливого незаконного переведення у тил військових за цією схемою.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

 

Теги: #зсу #військовослужбовці #дбр

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