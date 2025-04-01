Інтерфакс-Україна

Події

07:30 01.04.2025

1 квітня у Києві туман – Укргідрометцентр

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1 квітня у Києві туман – Укргідрометцентр

У вівторок, 1 квітня в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), попереджає Український гідрометцентр.

"Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі", - йдеться в повідомлені.

Укргідрометцентр закликає пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи -флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

 

Теги: #київ #туман

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