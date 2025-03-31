Інтерфакс-Україна

Події

23:52 31.03.2025

Президент України провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту в річницю звільнення Бучі

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами та представниками парламентів країн-партнерів і Європарламенту, які прибули до України для участі в саміті в Бучі, повідомляється в офіційному телеграм-каналі президента України у понеділок.

Президент зазначив, що учасники саміту висловили чітку позицію щодо неприпустимості безкарності за злочини, скоєні під час війни.

"Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, неможливо. Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною", – наголосив він.

Глава держави подякував партнерам за візит, а також за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за оборонну та гуманітарну допомогу, підтримку територіальної цілісності, суверенітету й європейського курсу країни.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13730

Теги: #буча #європарламент #зеленський

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