РФ має відповісти взаємністю на негайне безумовне припинення вогню Україною у чітко визначені терміни – Каллас

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявляє про необхідність визначення термінів, у які РФ має піти на безумовне припинення вогню, як це зробила Україна.

"Росія повинна припинити свою тактику зволікання. Вона повинна відповісти взаємністю, погодившись без зволікань, як це зробила Україна, на негайне безумовне припинення вогню. Ми повинні побачити прогрес у чітко визначені терміни", - написала Каллас в Х у понеділок увечері.

При цьому вона відзначила, що разом з партнерами ЄС залишається відданим "політичній, фінансовій, економічній, гуманітарній, військовій та дипломатичній підтримці України". "Наша підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною. Мир має бути справедливим і тривалим", - додала Каллас.

Джерело: https://x.com/kajakallas