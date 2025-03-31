Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

Європа має зберегти і поглибити глобальну торговельну систему у той час, коли США вирішили з неї вийти, заявляє співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Європа є більшою глобальною торговельною силою, ніж США, і тепер вона повинна звернутися до інших, щоб зберегти і поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять. Імпорт до США, який Трамп може обкласти податками, становить лише 13% світового імпорту", - написав Більдт в Х у понеділок ввечері.

Джерело: https://x.com/carlbildt/status/1906788024257589267