Інтерфакс-Україна

Події

22:29 31.03.2025

Європа більша торговельна сила, ніж США, і має поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять, переконаний Більдт

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Європа має зберегти і поглибити глобальну торговельну систему у той час, коли США вирішили з неї вийти, заявляє співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Європа є більшою глобальною торговельною силою, ніж США, і тепер вона повинна звернутися до інших, щоб зберегти і поглибити глобальну торговельну систему, з якої США виходять. Імпорт до США, який Трамп може обкласти податками, становить лише 13% світового імпорту", - написав Більдт в Х у понеділок ввечері.

Джерело: https://x.com/carlbildt/status/1906788024257589267

Теги: #торгівля #єс #сша

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