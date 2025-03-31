Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2024 рік

Прем'єр-міністр України, всі віцепрем'єри та міністри вчасно подали електронні декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Із 12 жовтня 2023 року відновлено декларування та функції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій. У зв'язку з цим, декларації за 2024 рік необхідно подати у звичний для декларантів термін - до 31 березня 2024 року включно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив 1 млн 160 тис. 327 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко задекларувала 4,4 млн грн доходів за 2024 рік; віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - 1,1 млн грн доходів; віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина - 1,2 млн грн доходів; віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба - 747,9 тис. грн доходів; віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов задекларував 35,4 млн грн доходів.

Міністр оборони України Рустем Умєров задекларував 4,9 млн грн доходів за 2024 рік; міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко - 1,5 млн грн доходів і автомобіль Skoda Octavia; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко - 1,8 млн грн доходів; міністр закордонних справ Андрій Сибіга - 1,5 млн грн доходів; міністр фінансів Сергій Марченко - 2,8 млн грн доходів; міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін - 7 млн грн доходів.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік; міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова - 1,5 млн грн доходів; міністр молоді та спорту Матвій Бідний - 1,4 млн грн доходів; міністр енергетики Герман Галущенко - 1,6 млн грн доходів; міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук - 1,3 млн грн доходів.

Міністр Кабміну Олег Немчінов задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік; міністр соціальної політики України Оксана Жолнович - 1,6 млн грн доходів; міністр освіти і науки Оксен Лісовий - задекларував 1,4 млн грн доходів; міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль - 1,5 млн грн доходів.

Як повідомлялося, усі урядовці вчасно подали електронні декларації про майно та доходи за 2021, 2022 і 2023 роки.