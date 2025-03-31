Інтерфакс-Україна

Події

18:59 31.03.2025

Єрмак: Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації

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Єрмак: Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації

Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації, наразі хлопець вже на підконтрольній Україні території, у безпеці, повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного юного українця. Йому було 17, коли почалась повномасштабна війна, зараз йому 20", - написав Єрмак у телеграмі у понеділок.

Єрмак розповів, що хлопець у 2021 році вступив до українського університету, але після окупації його рідного селища навчатись онлайн стало неможливо через майже повну відсутність зв’язку. "Згодом окупаційна влада змусила його отримати російський паспорт та намагалась мобілізувати до російської армії. Це стало точкою неповернення — хлопець вирішив будь-що вибратися з окупації. Зараз хлопець вже на підконтрольній Україні території, у безпеці, разом з його родичами", - додав Єрмак.

Керівник Офісу президента висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.

Теги: #єрмак #дитина #bring_kids_back_ua

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