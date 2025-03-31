Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

Кабінет міністрів надав протокольне доручення про виділення додаткових 1,5 млрд грн для завершення розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. З перших днів деокупації ми розпочали цю роботу. Не зупиняємось і сьогодні. Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про виділення додаткових 1,5 млрд грн", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам позачергового виїзного засідання уряду в понеділок у Ірпені Київської області.

Також, за його словами, ухвалено низку важливих рішень, зокрема: вдосконалено алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови; виділено Київській ОВА ще майже 36 млн грн на завершення робіт з відновлення стадіону "Чемпіон" в місті Ірпінь та надано додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків.