Стефанішина до Єврокомісії: ми очікуємо, що рішення про відкриття першого переговорного Кластера буде ухвалене якнайшвидше

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина розраховує на якнайшвидше відкриття першого переговорного Кластера щодо вступу України в Європейський Союз.

"Я хочу завершити свій виступ зверненням до Єврокомісії про готовність та рішучість України щодо відкриття перших переговорних Кластерів. Ми маємо звіт Європейської комісії, підготували дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластера, а також напрацювали інші необхідні документи. Це була робота на загальнонаціональному рівні: члени українського парламенту, уряду, організації громадянського суспільства, експерти та всі державні служби, включаючи судову гілку влади, були залучені до процесу підготовки країни до відкриття першого Кластера. Ми очікуємо, що рішення про його відкриття буде ухвалене якнайшвидше. І я сподіваюся на підхід, що базується на заслугах, для всіх країн розширення", – цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра під час зустрічі України та Єврокомісії у зв'язку з початком двостороннього скринінгу за переговорним розділом 10 "Цифрова трансформація та медіа".

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерівпереговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

20 березня Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.