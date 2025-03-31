У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

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О 15:40 рятувальники остаточно ліквідували всі осередки пожеж на території приватного підприємства у Київському районі Харкова, куди проти ночі на понеділок влучили ворожі безпілотники.

"Горіли 2 виробничі та 1 складська будівля на загальній площі 3970 м кв", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

До гасіння пожежі були залучені 71 рятувальник, у тому числі кінологи та піротехніки, та 21 одиниця техніки від ДСНС, а також 33 працівники та 16 одиниць техніки комунальних служб.