Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках - Сирський

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів комплексну нараду у режимі відеоконференцзв’язку щодо підсумків діяльності Збройних Сил України в березні 2025 року.

"Головними нашими завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках. Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці", - написав Сирський у телеграм-каналі за підсумками наради.

Він відзначив, що Сили оборони там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони, на деяких ділянках фронту просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника.

Сирський підвів підсумки вогневого ураження сил противника за березень.

"Так, з початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тис. вогневих завдань, оператори БПЛА – понад 81,7 тис. бойових спеціальних завдань, включно із 158 ураженнями засобами DeepStrike", - зазначив він.

Головком заслухав доповіді начальників органів військового управління щодо проблемних питань – комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності, формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки тощо та визначив завдання на квітень.

Сирський звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокні, стійких до ворожих засобів РЕБ.

"Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напряму залежить збереження життя наших воїнів", - зауважив головком.

Він також зазначив, що вже був оптимізований курс базової загальновійськової підготовки та запроваджений адаптивний період для новобранців.

"БЗВП та збільшили його тривалість до 1,5 місяця, запровадили обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах, і це дає позитивні результати – цього місяця ми зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми. Однак, ще є над чим працювати. Варто досягати найвищих стандартів підготовки", - вказав Сирський. "Окремо наголосив на проблемах розвитку та поставив задачу максимально збільшити бойові можливості бригад", - додав головком.

Також було розглянуто питання утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки.