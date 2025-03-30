Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль зазначила 896 тис. 667 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила 772 954 грн і пенсія - 123 713 грн. Також вона задекларувала 201,4 тис. грн, $5,2 тис. і EUR11,9 тис. на банківських рахунках і $80 тис. Готівкою.

Згідно з декларацією, у спільній власності в Коваль перебуває квартира (89,8 кв. м) у Києві.

Крім того, вона володіє двома знаками для товарів і послуг: "BookForum" і "Книгоманія".

Як повідомлялося, Коваль задекларувала 900 тис. грн доходів за 2019 рік, 645 тис. грн доходів за 2020 рік, 980 тис. грн доходів за 2021 рік, 810 тис. грн доходів за 2022 рік, 1,1 млн грн доходів за 2023 рік.