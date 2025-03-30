Інтерфакс-Україна

Події

18:58 30.03.2025

На Сумщині РФ вдарила під час евакуації мешканців, поранений чоловік – МВС

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Під час евакуації мешканців прикордоння Сумщини російська армія завдала удару, поранений чоловік, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ.

"Під час евакуації мешканців прикордоння Сумщини ворог завдав удару - поранено чоловіка", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, медики Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали першу допомогу, після чого постраждалого транспортували броньованим авто та передали медикам.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=1003431138423191

Теги: #сумська #обстріл #евакуація

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