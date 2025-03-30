Інтерфакс-Україна

Події

18:38 30.03.2025

Ворог обстрілював два райони Дніпропетровської області, є постраждалий – ОВА

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Російські війська протягом неділі обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня росіяни наносили удари по двох районах області". – написав він у телеграмі.

За словами Лисака, Нікопольщину росіяни атакували fpv-дронами та важкою артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам.

Зокрема, зазначив глава ОВА, під час одного з обстрілів у Нікополі постраждав 41-річний чоловік. Він залишається під наглядом лікарів.

Загалом у районі пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, 5 приватних осель, 2 господарські споруди, магазин, спортзал та 6 автівок, додав він.

Також Лисак зазначив, що на Новопавлівську, Великомихайлівську та Межівську громади, що на Синельниківщині, ворог спрямував КАБи. Понівечив 2 багатоквартирні будинки, а ще приватні. Пошкодив медзаклад і господарську споруду. Без постраждалих.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20475?single

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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