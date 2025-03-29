Інтерфакс-Україна

Події

23:20 29.03.2025

Щонайменше двоє людей постраждали через обстріл ворогом Куп'янська - Синєгубов

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Двоє цивільних поранено внаслідок обстрілу ворогом Куп'янська, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 кв.м. Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік", - написав Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією, є потерпілі.

Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

Джерело: https://t.me/synegubov/13599

Теги: #постраждалі #обстріл #харківська

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