Щонайменше двоє людей постраждали через обстріл ворогом Куп'янська - Синєгубов
Двоє цивільних поранено внаслідок обстрілу ворогом Куп'янська, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.
"Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 кв.м. Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік", - написав Синєгубов.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджений житловий будинок. За попередньою інформацією, є потерпілі.
Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.
Джерело: https://t.me/synegubov/13599