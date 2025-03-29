Інтерфакс-Україна

Події

20:19 29.03.2025

Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

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Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що європейські сили для підтримки миру в Україні не потребуватимуть підтримки США. Про це Ходжес написав на платформі X.

"Європа потребує впевненості в собі більше, ніж підтримки США. У неї є якісні солдати і можливості... їй просто потрібно не зупинятися на досягнутому!", - написав Ходжес в X.

"Європейські сили в Україні не потребують підтримки США", - додав він.

 

Теги: #підтримка #ходжес #європа #сша

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