Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що європейські сили для підтримки миру в Україні не потребуватимуть підтримки США. Про це Ходжес написав на платформі X.

"Європа потребує впевненості в собі більше, ніж підтримки США. У неї є якісні солдати і можливості... їй просто потрібно не зупинятися на досягнутому!", - написав Ходжес в X.

"Європейські сили в Україні не потребують підтримки США", - додав він.