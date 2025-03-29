Один цивільний поранений внаслідок атаки російського БпЛА у Харківській області

Фото: ДСНС Харківщини

Одного цивільного поранено внаслідок удару російського БпЛА по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА (Харківська обл) В'ячеслав Задоренко у телеграм-каналі.

За його інформацією атака сталася у суботу близько 15:00.

"Внаслідок обстрілу 39-річний чоловік зазнав поранень. Суттєво пошкоджено цивільний автомобіль", - написав Задоренко.

Крім того, близько 17:00 російський БпЛА типу "Блискавка" впав у Дергачах на території приватного сектору, не здетонувавши.

Близько 17:15 окупанти скинули 2 КАБи на Слатине.

"Удари прийшлися по відкритій місцевості, сталася пожежа. 12-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Вибуховою хвилею пошкоджено 6 приватних будинків", - повідомив Задоренко.