Інтерфакс-Україна

Події

18:50 29.03.2025

Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

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Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у суботу заявив, що посольство України в Нідерландах  підтримує тісні контакти з правоохоронними органами для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі.

"Бачимо повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство. Посольство України в Нідерландах вже в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування додаткової інформації", - написав він у соціальній мережі Телеграм.

Тихий наголосив, що українська сторона з'ясовує особу ймовірного нападника та обставини, за якими він потрапив в Нідерланди.

"Ми з'ясовуємо, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", - наголосив Тихий.

Теги: #тихий #амстердам #мзс_україни

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