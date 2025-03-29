Венс вважає, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією діє

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що домовленість щодо заборони на удари по енергетичних об'єктах України та Росії нібито діє, незважаючи на те, що українська сторона фіксує порушення.

"Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", — заявив Венс на пресконференції на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії.

Венс додав, що вже нібито вдалося досягти "неймовірного прогресу", тому є можливість "реального мирного врегулювання".

Напередодні у Генштабі ЗСУ заявили про порушення домовленості щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах з боку російської сторони, зазначивши, що Росія атакувала енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.

Президент Володимир Зеленський 27 березня заявив, що дав наказ міністру оборони Рустему Умєрову підготувати та передати США інформацію про пошкодження армією РФ енергетичного об’єкта у Херсоні.

У НАК "Нафтогаз" 28 березня заявили, що під час чергової комбінованої атаки росіяни обстріляли газовидобувні потужності групи.