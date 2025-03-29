Інтерфакс-Україна

Події

11:12 29.03.2025

ISW: Російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області

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ISW: Російські війська просунулися в прикордонні райони Курської області

Російські війська нещодавно просунулися в прикордонні райони Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.

"Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що частини російського 22-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ просунулися до північних околиць Гуєво (на південь від Суджі)", йдеться у огляді, опублікованому на сайті.

Зазначається з посиланням на російські джерела, що російські війська атакують у Курській області поблизу Олешні (на південний захід від Суджі) та Гоголівки, а також на півночі Сумської області поблизу Володимирівки та Веселівки (обидві на північ від міста Суми) та поблизу Журавки (на північний схід від міста Суми). Російські мілблогери стверджували, що українські війська утримують позиції в південному Гуєві, Горналі (на південь від Гуєва) та Олешні.[26]

Ресурс Deepstate також повідомляє про просування російських сил у Курській області.

Теги: #просування #курська_область #isw

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