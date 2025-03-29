На Харківщині нічна атака ворожих БпЛА спричинила пожежі, постраждали двоє мирних мешканців

Вночі ворожий БпЛА атакував Мосьпанове Малинівської ТГ Чугуївського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок падіння БпЛА типу "Шахед" горіла трава на площі 40 кв.м. Пошкоджено покрівлю, скління вікон приватного будинку. Постраждали 69-річний чоловік та 89-річна жінка, в них гостра реакція на стрес", - написав Синєгубов у телеграм.

За його словами, нічні ворожі обстріли спричинили також низку пожеж. Зокрема, у Федорівці Змієвської ТГ через обстріл БПЛА типу "Шахед" горіло гілля та уламки БпЛА на площі 10м² пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку. У Боровій внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100м², пошкоджено складську будівлю, скління вікон будівлі охорони, трактори, екскаватор, вантажні авто. У Кочетку внаслідок влучання БпЛА типу "Герань-2" на території підприємства, горів побутовий вагончик, пошкоджені вікна та дах виробничої будівлі, вантажний та легковий автомобілі.