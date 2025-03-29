Інтерфакс-Україна

Події

06:09 29.03.2025

У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

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В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється станом на 6:00 суботи в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12386

Теги: #флот #війна #рф

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