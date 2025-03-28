Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

Вже четверо загиблих і 15 поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА у Дніпрі, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"За інформацією, яку маємо на зараз, у Дніпрі – 4 загиблих. Кількість людей, які постраждали, збільшується. На цей момент їх 15. З них троє – у важкому стані. Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні", - інформує Лисак.

Також за його інформацією ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників. Більшість з них були збиті.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20421