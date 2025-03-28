Інтерфакс-Україна

Події

20:55 28.03.2025

Шкода довкіллю України від війни сягнула EUR85 млрд – Гринчук

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Шкода довкіллю України від війни сягнула EUR85 млрд – Гринчук

Україна зафіксувала понад 8 тис. випадків шкоди довкіллю внаслідок бойових дій, загальна сума збитків вже сягнула майже EUR85 млрд, повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук на засіданні Ради з питань навколишнього середовища держав - членів ЄС.

"Сьогодні ми розуміємо, що наслідки російської збройної агресії стосуються не тільки України, але й усього континенту. Збитки вже сягають майже EUR85 млрд. Зафіксовано понад 8 тис. кейсів шкоди довкіллю внаслідок бойових дій. У повітря потрапило понад 230 млн тонн вуглецю. Залишається замінованою та забрудненою боєприпасами чверть території України. 850 тис. га лісів знаходяться під окупацією та в зоні бойових дій", – процитувала її виступ пресслужба Міністерства довкілля.

Єврокомісар з питань навколишнього середовища, водної стійкості і конкурентної циркулярної економіки Єссіка Русвелл під час засідання повідомила, що Європейський Союз продовжить підтримку українських ініціатив з документування збитків та міжнародних судів щодо руйнування довкілля внаслідок бойових дій. Україна також може розраховувати на допомогу у розвитку євроінтеграційних ініціатив. Зокрема, покращення якості моніторингу довкілля – це один з пріоритетів у переговорному процесі.

Колеги-міністри висловили беззаперечну підтримку та готовність взаємодіяти за актуальними екологічними напрямками. Литва, Латвія, Німеччина, Чехія, Польща, Румунія, Швеція, Фінляндія, Бельгія, Данія, Хорватія, Естонія, Італія, Іспанія, Австрія уже надали Україні величезну матеріальну, технічну та експертну підтримку у сфері захисту довкілля і готові продовжувати діючі проєкти та розвивати нові.

 

Теги: #збитки #довкілля

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