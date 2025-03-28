Інтерфакс-Україна

Події

19:07 28.03.2025

Зеленський пояснив на які об’єкти має розповсюджуватися перемир’я у Чорному морі

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Зеленський пояснив на які об’єкти має розповсюджуватися перемир’я у Чорному морі
Фото: https://www.president.gov.ua/

Перемир’я у Чорному морі повинно було розповсюджуватись на портову інфраструктуру морських портів і міст, де є відповідні порти, пояснив президент України Володимир Зеленський.

"Угода повинна була розповсюджуватись на портову інфраструктуру морських портів і міст, де є відповідні порти і відповідна інфраструктура. Одеса, Одеський регіон, тому що у нас там є не тільки Одеса, у нас є ще Порт Південний і важлива інфраструктура Миколаєва, де просто вона не працює, ви знаєте чому: тому що постійно під обстрілами", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

"Всі розраховували на це, тому що була домовленість на Чорному морі, але, знов таки, без моніторингу нема що сказати", - зауважив президент.

 

 

 

Теги: #чорне_море #зеленський

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