Зеленський: Цікаво, хто передає депутатам інформацію щодо угоди про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому цікаво звідки депутати отримують інформацію щодо угоди про корисні копалини.
"Я поки що не хочу реагувати на кожен такий меседж, тому ще в медіа з'явились пункти, а що з'явилось у депутатів якимось чином, це також для мене цікаво, я ще не читав, а депутати вже все знаю, що буде в угоді. Так, це дивно, цікаво хто цю інформацію передає, оце дуже цікаво також", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.
"Хотів би знати просто для себе, якщо так вони працюють, може вони нам щось допоможуть в війні з русскімі, якась буде там розвідка у них, може у них є такі джерела важливі, глибокі, цікаво що деякі речі якось так співпадають", - зауважив президент.
Він додав, що деякі депутати можливо мають інформацію з якихось посольств, це необхідно проаналізувати, і тоді "напевно, буде зрозуміло для чого це робиться".