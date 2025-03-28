Інтерфакс-Україна

Події

13:22 28.03.2025

Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу - Єрмак

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Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу - Єрмак
Фото: сайт Президента України

Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу, і має бути фундаментальною умовою, наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу. Не необов’язковий жест. Не дипломатична послуга. Це має бути фундаментальна умова", - написав Єрмак для The Telegraph.

За його словами, згідно за даними правозахисних організацій, зараз під контролем Росії на тимчасово окупованих територіях перебуває 1,6 мільйона українських дітей. Єрмак наголосив, що вони позбавлені доступу до української освіти, піддаються примусовому російському громадянству, русифікації, пропаганді та мілітаризованому навчанню.

Окрім того, за місяць повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни вивезли 2300 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Того ж року російські чиновники повідомили про те, що 744 000 українських дітей помістили під опіку Росії. Це ніколи не було про евакуацію. Це був спланований злочин проти майбутнього України", - зауважив Єрмак.

Він додав, що Україна продовжує роботу з ідентифікації та повернення дітей додому. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA, додому вдалося повернути понад 1200 дітей.

Теги: #єрмак #переговори #діти #повернення

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