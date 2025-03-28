Інтерфакс-Україна

Події

13:05 28.03.2025

В Україні в суботу переважно тепло та сухо, в неділю на півдні та в центральних областях – помірні дощі

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В Україні в суботу переважно тепло та сухо, в неділю на півдні та в центральних областях – помірні дощі

У суботу, 29 березня, на більшій частині України буде сухо та тепло, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12, у Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°.

У Києві 29 березня також без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського в Києві 29 березня найвища температура вдень була 21,5 в 1888р., найнижча вночі -10,8 в 2013р.

У неділю, 30 березня, вночі на Прикарпатті, у південній частині та більшості центральних областей помірні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні, крім півночі та крайнього півдня, невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни до 10°; вдень 11-16°.

У Києві 30 березня - без істотних опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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