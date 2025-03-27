Інтерфакс-Україна

Події

18:41 27.03.2025

РФ порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики під час нічного обстрілу Херсона, будемо чекати на реакцію США – Зеленський

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РФ порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики під час нічного обстрілу Херсона, будемо чекати на реакцію США – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Через російський обстріл в ніч на четвер було пошкоджено енергооб’єкти у Херсоні - Росія порушила домовленість про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики, потрібна реакція США у діях, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На мою думку, якщо сьогодні було порушення, і були удари по Херсону, і було пошкоджено електрику, бо були удари і по енергетиці… і цивільні люди втратили енергетику. Я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях", - сказав Зеленський під час пресконференції у Парижі у четвер після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

Він повідомив, що українська сторона підготує усі докази обстрілів Росії по українських об’єктах.

"Міністр оборони отримав від мене цей наказ, це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки. Так, як вони нам говорили, вони будуть на порушення реагувати", - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #енергетика #домовленності

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