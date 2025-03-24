Інтерфакс-Україна

Події

18:12 24.03.2025

Венс про Віткоффа: він чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу

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Венс про Віткоффа: він чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі заяв спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа у скандальному інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, заявив що він чудово справляється зі своєю роботою.

"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, "велика частина дипломатії зводиться до простої навички: не бути ідіотом".

В опублікованому у суботу, 22 березня, інтерв'ю Віткофф зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він заявив, що Росія "на 100 відсотків" не хоче вторгнення в Європу і що їй "не потрібно поглинати Україну". Крім цього, Віткофф заявив, що окуповані Росією Крим, Донбас, Херсонська та Запорізька області є "російськомовними" і що "в цих регіонах відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, що вони хочуть бути під російським правлінням".

Теги: #віткофф #венс

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