Атака РФ на Київ 23 березня призвела до чергових втрат Асоціації агровольтаїки: знищено офіс і лабораторію

Внаслідок удару російського Shahed по Києву 23 березня знищено офіс Асоціації агровольтаїки України та лабораторію її партнера для досліджень напрямку агровольтаїки, внслідок чого втрачено майже 100 викокотехнологічних робочих місць.

"У ніч на 23 березня російський дрон-камікадзе ("шахед") прицільно влучив у будівлю, де розміщувався робочий офіс команди асоціації. Це був не просто офіс - це було серце нашої команди", – йдеться в її повідомленні у Facebook в понеділок.

Зазначається, що частину будівлі асоціації надавав її стратегічний партнер – найбільший в Україні високотехнологічний лабораторний комплекс, який допомагав проводити дослідження.

"У результаті атаки майже 100 людей залишились без високотехнологічних робочих місць. Знищено все! Обладнання, документацію... На жаль, поки що наша асоціація залишилася без офісу", – пояснюється в повідомленні.

Водночас в ній наголосили, що запланована на 8 квітня велика наукова конференція з агровольтаїки відбудеться.

Як повідомлялося з посиланням на Асоціацію агровольтаїки України, 8 березня внаслідок прямого влучання безпілотника РФ типу Shahed було зруйновано складське приміщення, де зберігалося обладнання для спільного дослідно-промислового комплексу у сфері агровольтаїки. Знищений комплекс планувався як найбільший в Європі науково-дослідний центр з дослідження агровольтаїки.

За даними асоціації, вона працює над відновленням обладнання для центру, який має розпочати роботу в 2026 році.