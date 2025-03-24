Інтерфакс-Україна

Події

16:13 24.03.2025

Міноборони передало ЗСУ 6,5 га земель у Житомирській та Львівській областях

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Міноборони передало ЗСУ 6,5 га земель у Житомирській та Львівській областях

Міністерство оборони України зареєструвало у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 6,5 га земель, офіційно передавши їх у користування Збройним силам України, повідомляється на офіційному сайті Міноборони у понеділок.

Йдеться про 10 окремих ділянок у Житомирській та Львівській областях, а також у Львові. Зокрема, у Житомирській області зареєстровано сім ділянок загальною площею 5,5 га, у Львівській області – дві ділянки площею 0,85 га, у Львові – одну ділянку на 0,2 га.

Реєстрація цих земель дає змогу передати їх в оперативне управління військовим частинам, використати для будівництва житла для військовослужбовців із залученням позабюджетних коштів, а також унеможливлює їхнє використання сторонніми особами.

"Загалом у Державному реєстрі речових прав уже зареєстровано 281 000 га земель оборонного призначення. Міноборони продовжує роботу з оформлення ділянок, що сприятиме розвитку військової інфраструктури та покращенню умов для українських захисників", – повідомив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Теги: #міноборони #землі

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