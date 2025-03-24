Інтерфакс-Україна

Події

14:18 24.03.2025

Киянина, який вбив собаку у Дніпровському районі, засуджено на 7,5 років ув’язнення

1 хв читати
Киянина, який вбив собаку у Дніпровському районі, засуджено на 7,5 років ув’язнення

Киянина, який вбив собаку у Дніпровському районі, скинувши зі сходів, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським районним судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України). Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у будинку. Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів, проте заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз.

Теги: #позбавлення_волі #прокуратура #дніпровський_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 21.03.2025
Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

16:37 19.03.2025
Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

11:16 18.03.2025
Директора донецького підприємства заочно засуджено на 4 роки за колабораційну діяльність

Директора донецького підприємства заочно засуджено на 4 роки за колабораційну діяльність

00:43 18.03.2025
Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

16:05 17.03.2025
Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

16:14 10.03.2025
У Львівській області повідомлено про підозру учасникам групи, які виготовляли фальшиві документи для військовозобов’язаних – прокуратура

У Львівській області повідомлено про підозру учасникам групи, які виготовляли фальшиві документи для військовозобов’язаних – прокуратура

15:41 31.01.2025
РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

11:58 17.01.2025
"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання в Дніпровському районі

"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання в Дніпровському районі

13:40 16.01.2025
Падіння уламків дрона зафіксовано і в Дніпровському районі Києва

Падіння уламків дрона зафіксовано і в Дніпровському районі Києва

17:26 22.11.2024
У Дніпровському районі Києва від вибуху загинув чоловік, поліція з'ясовує обставини

У Дніпровському районі Києва від вибуху загинув чоловік, поліція з'ясовує обставини

ВАЖЛИВЕ

Україна в Саудівській Аравії проведе ще одну зустріч з американською делегацією після переговорів США з РФ - джерела

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

ОСТАННЄ

Bolt відновив показники до довоєнного рівня в усіх основних містах присутності – генеральний менеджер

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

Уряд завершує розробку підзаконних актів для проведення інвентаризації нерухомості для ВПО

Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Україна в Саудівській Аравії проведе ще одну зустріч з американською делегацією після переговорів США з РФ - джерела

Машинобудівники "ДТЕК" випустили очисний комбайн для шахтарів

У найближчі дні на значній території України очікуються дощі

Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

Національна гвардія України та Укрпошта презентували марку з нагоди 11-річчя НГУ

Червоні лінії, за які Україна не може переступати під час переговорів, повинні бути оприлюднені - Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА