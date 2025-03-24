Киянина, який вбив собаку у Дніпровському районі, засуджено на 7,5 років ув’язнення

Киянина, який вбив собаку у Дніпровському районі, скинувши зі сходів, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським районним судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України). Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у будинку. Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів, проте заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз.